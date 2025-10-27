Erst im Frühjahr waren Madball auf „Rebellion Tour“ in Deutschland. Im Januar 2026 kommt die Hardcore-Institution aus New York erneut über den großen Teich. Zusammen mit Lionheart und Gideon Slope stehen elf Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Plan. Mit der Tour-Ankündigung haben Madball weitere Neuigkeiten im Gepäck.

Neue Musik im Anmarsch

„Das neue Album erscheint im März 2026“, schreibt die Band in den Sozialen Medien. „Wir sind sehr gespannt, wenn es die Leute hören werden!! Die erste Single ‘Tethered’ erscheint im November dieses Jahres!“ Über den Sommer verteilt gab es bereits mehrere Posts aus dem Studio, insofern kommt die Ankündigung nicht total überraschend. Dennoch sind dies gute Nachrichten für die Fans. Das letzte Studialbum FOR THE CAUSE liegt immerhin auch schon sieben Jahre zurück.

Seit dem Ausstieg von Bassist Jorge Guerra vor etwa zwei Jahren besteht die Besetzung offiziell lediglich aus Frontmann Freddy Cricien, Schlagzeuger Mike Justian und Gitarrist Mike Gurnari. Als Grund für seinen Abschied gab Guerra damals an: „Finanziell und mental reicht es für mich momentan nicht aus.“ Nach zwanzig gemeinsamen Jahren habe ihn die Band ausgebremst. „Ich muss arbeiten und die Band hat an Fahrt verloren. Es fällt mir schwerer, Dinge zu bewegen, aber es gibt keine Streitigkeiten.“

Die Stelle am Bass ist nach wie vor nicht fest besetzt. Zumindest gab es bislang keine offizielle Vorstellung und bei Auftritten wird die Rhythmusfraktion wechselnd komplettiert. Inwieweit sich dieser Umstand auf das neue Material auswirkt, bleibt abzuwarten. Ebenso gespannt darf die Madball-Anhängerschaft auf die anstehende Tournee sein.

Madball – Europatournee 2026

09.01. Münster, Skaters Palace

10.01. Leipzig, Haus Auensee

11.01. Berlin, Astra

13.03. Wien, Simm City

14.01. Nürnberg, Z-Bau

15.01. München, Tonhalle

16.01. Wiesbaden, Schlachthof

17.01. Solothurn, Kofmehl

21.01. Stuttgart, Im Wizemann

22.01. Bremen, Modernes

23.01. Köln, Carlswerk Victoria

