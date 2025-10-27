Toggle menu

Guns N’ Roses: Carpenter hat vom ersten Moment an überzeugt

Der neue Guns N’ Roses-Trommler Isaac Carpenter (hier mit Prophets Of Rage in Alpharetta, Georgia — 04.10.2016)
Der neue Guns N’ Roses-Trommler Isaac Carpenter (hier mit Prophets Of Rage in Alpharetta, Georgia — 04.10.2016)
Foto: Getty Images, Paul R. Giunta. All rights reserved.
von
Slash hat viel Lob für das neueste Mitglied von Guns N’ Roses übrig. Schlagzeuger Isaac Carpenter habe vom ersten Tag an überzeugt.
Im März verabschiedete sich Drummer Frank Ferrer nach 19 Jahren von Guns N’ RosesNur kurze Zeit später wurde Isaac Carpenter als sein Nachfolger bekanntgegeben. Dafür haben Axl Rose, Slash und Co. ein mehrtägiges Casting veranstaltet. Im Gespräch mit Eddie Trunk spricht Slash ein bisschen über den Ablauf und geht dabei auch noch einmal auf den kürzlichen Ausraster von Frontmann Axl Rose ein.

Sicherheitshalber

„Isaac ist der Hammer“, erklärt Slash in SiriusXMs ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’. „Es war großartig. Vom ersten Tag an, als er zum Vorspielen kam, war er einfach unglaublich.“ Sechs oder sieben bekannte Schlagzeuger, deren Namen der Gitarrist nicht nennen will, seien zum Vorspielen gewesen. Schließlich war nur noch Carpenter übrig. „Die Art, wie er spielt und auch sein Geist, seine ganze Einstellung, alles zusammen… Wir wussten es irgendwie vom ersten Tag an. Aber wir haben weitergemacht, um sicherzugehen.“ Der 46-jährige Schlagzeuger bringe „wirklich viel Energie“ mit.

Anschließend sprach Eddie Trunk die jüngsten Schlagzeilen ein. Bei einem Auftritt in Buenos Aires flippte Sänger Axl Rose aus. Er warf sein Mikrofon in die Bassdrum und trat noch einmal nach. Kurz wurde gemunkelt, dass Rose vielleicht mit der Performance von Carpenter unzufrieden gewesen war. Kurz darauf gab es jedoch eine offizielle Klarstellung von Guns N’ Roses, in der es heißt: „Während des ersten Songs unseres Konzerts in Buenos Aires war auf Axls In-ear-Monitor nur die Percussion zu hören anstatt des gesamten Mixes. Das Problem wurde durch unsere Techniker beim dritten Song gelöst und wir hatten einen fantastischen Abend.“

Die Situation hatte „nichts mit dem Spiel von Isaac Carpenter zu tun, der ein großartiger Schlagzeuger ist.“ Darauf angesprochen, meint Slash dazu: „Oh Gott, die ganze Sache wurde total aufgebauscht.“ Axl Rose habe versucht, den Tontechnikern zu erklären, was nicht stimmt, jedoch hätten sie ihn nicht verstanden. „Es einfach war einer dieser hektischen Momente zu Beginn des Sets, in denen man versucht, alles hinzukriegen“, erklärt Slash. „Ich schätze, die Leute dachten, es hätte etwas mit Isaac zu tun, weil es auf das Schlagzeug abzielte, aber es ging nicht um Isaac.“


