Aerosmith und Yungblud bringen Single mit Comedian raus

Yungblud (l.) und Steven Tyler sowie Joe Perry von Aerosmith beim Ozzy-Tribute der VMAs 2025
Yungblud (l.) und Steven Tyler sowie Joe Perry von Aerosmith beim Ozzy-Tribute der VMAs 2025
Foto: Getty Images for MTV, Arturo Holmes. All rights reserved.
von
Aerosmith und Yungblud brachten kürzlich die erste Single ‘My Only Angel’ ihrer gemeinsamen EP ONE MORE TIME raus. In einer neuen Version hat Komiker Steve Martin mitgewirkt.
Am 21. November erscheint die gemeinsame EP ONE MORE TIME von Aerosmith und Yungblud. Die erste Single ‘My Only Angel’ wurde bereits vor einem Monat veröffentlicht. Nun erschien eine alternative Version von ‘My Only Angel’, an der Steve Martin mitgearbeitet hat. Der Komiker ergänzt den letzten Refrain um ein Banjo-Solo.

Ihr seht den Videoclip zu ‘My Only Angel’ von Aeromsith und Yungblud mit Steve Martin weiter unten in diesem Artikel.

Geschrieben wurde ONE MORE TIME von Steven Tyler, Joe Perry, Yungblud und Produzent Matt Schwartz. Darunter sind vier neue Songs sowie eine neu interpretierte Version von Aerosmiths ‘Back In The Saddle’. ‘My Only Angel’ ist bis jetzt das Einzige, was es von der Fünf-Titel-EP zu hören gibt.

Verborgenes Talent

Steve Martin erlernte das Banjo-Spielen im Teenager-Alter, als er während eines Minijobs an einem Verkaufsstand im Disneyland in Kalifornien arbeitete. Bereits auf seinem 1978 erschienenen, erfolgreichen Comedy-Album A WILD AND CRAZY GUY spielte er selbst Banjo. In den letzten Jahren widmete er sich immer mehr dem Musizieren.

Inzwischen hat Martin eine beachtliche Diskografie auf die Beine gestellt. Kurz vor seiner Mitarbeit an der „Desert Road Version“ von ‘My Only Angel’ veröffentlichte er ein gemeinsames Album mit der Banjospielerin Alison Brown. SAFE, SENSIBLE AND SANE erschien am 17. Oktober.

Neue Generation trifft auf Rock-Legenden

Yungblud gehört zu den aufstrebenden Musikern der jüngeren Generation. In der Metal-Szene wurde er vor allem durch Hilfe von Ozzy Osbourne bekannt, mit dem er in den letzten Jahren eine freundschaftliche Patenschaft entwickelt hatte. Im Juli trat Yungblud bei der „Back To The Beginning“-Show auf. Bei dem letzten Konzert des „Prince Of Darkness“ sang er dessen Song ‘Changes’.

ONE MORE TIME markiert die erste Veröffentlichung neuer Aerosmith-Songs seit über zwölf Jahren. Nach ihrem 2012 erschienenen Album MUSIC FROM ANOTHER DIMENSION! brachten sie lediglich Proberaum-Demos und Live-Alben heraus.

Seit Tylers Stimmbandverletzung, die er sich bei der Aerosmith-Abschiedstournee 2023 zuzog, verzichten Aerosmith auf Live-Auftritte – mit wenigen Ausnahmen. Bei den diesjährigen MTV Video Music Awards teilten sie die Bühne mit Yungblud. Gemeinsam spielten sie Ozzys ‘Mama, I’m Coming Home’, um dem „Prince Of Darkness“ Tribut zu zollen.

