Über sieben Jahre seit ihrem letzten Besuch kehren A Perfect Circle im Sommer 2026 nach Europa zurück. Dabei wird die von Maynard James Keenan (Tool) und Billy Howerdel angeführte Band auch drei Headline-Konzerte in Deutschland spielen sowie zusätzlich bei Rock Am Ring/Rock Im Park auftreten.

„To our European friends“, kommentiert Billy Howerdel. „We miss you. It’s been far too long… like seven years too long. We found a solution.“

A Perfect Circle haben 2025 ihr 25. Band-Jubiläum gefeiert. Zu diesem Anlass haben die zwei wichtigsten Mitglieder der All-Star-Formation, Gitarrist Billy Howerdel und Frontmann Maynard James Keenan, angedeutet, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass die Band demnächst ein neues Studioalbum am Start hat.

A Perfect Circle Tour-Daten 2026 und Tickets

A Perfect Circle live 2026:

06.06.2026 – (DE) Nürnberg, Rock Im Park

07.06.2026 – (DE) Nürburgring, Rock Am Ring

09.06.2026 – (DE) München, Zenith

21.06.2026 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

01.07.2026 – (DE) Berlin, Zitadelle

Der offizielle Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 31. Oktober 2025 um 10:00 Uhr bei Veranstalter PRK Dreamhaus.

A Perfect Circle wurden 1999 von Billy Howerdel und Maynard James Keenan gegründet und haben bis heute vier Alben veröffentlicht – darunter das damals höchstplatzierte Rock-Debütalbum MER DE NOMS (2000), das kürzlich sein 25. Jubiläum feierte. Es folgten THIRTEENTH STEP (2003), eMOTIVe (2004) und EAT THE ELEPHANT (2018).

