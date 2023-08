Ratt-Bassist Juan Croucier hat in einem Interview mit dem Bass Musician Magazine erklärt, warum ihm seine Solo-Band so wichtig ist.

Juan Croucier von Ratt wird seine Sologruppe wieder aktivieren und sich mehr darauf konzentrieren, das gab er in einem Interview mit dem Bass Musician Magazine bekannt. Er sagt: „Ich habe jetzt schon über 26 Jahre meine eigene Band in verschiedenen Aufstellungen gehabt. Jetzt bin ich in der Planungsphase, meine Band weiterzubringen. Wir haben damit angefangen, Tourneen zu buchen und hoffen, schon im Herbst auftreten zu können und von da aus weiterzumachen.“ Musik ist das wichtigste Weiter erzählt der Musiker: „Es ist interessant, weil ich natürlich schon beide Seiten des Zauns gesehen habe. Einerseits braucht eine Band wie Ratt natürlich die…