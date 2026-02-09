Das lässt Sammlerherzen höher schlagen: Die Modeleisenbahnfirma Märklin versteigert ihre einzigartige Wacken-Bahn für den guten Zweck. 100 Prozent des Erlöses gehen an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die sich dafür einsetzt, passende Stammzellenspender und Spenderinnen an Menschen mit Blutkrebs zu vermitteln.

‘Rock N Roll Train’

2025 kam es zum ersten Mal zu einer Kooperation zwischen Märklin und Wacken. Im Zuge dessen wurde der sogenannte Teufelszug erschaffen. Der Metal-Zug ist kein serienmäßig produziertes Modell. Stattdessen handelt es sich um das Handmuster, das für das Wacken Open Air 2025 maßgefertigt wurde, wie Märklin in die Beschreibung der Versteigerung schreiben.

Weiter heißt es: „Vier Tage lang ,rockte‘ dieser Zug auf dem Dach des Märklin-Standes und wurde zu einem der meistfotografierten Symbole der Veranstaltung. Er hat dem Wind, dem Wetter und der Lautstärke von Wacken getrotzt. Er ist kampferprobt und einzigartig.“

Technisches

Der ‘Crazy Train’ wurde in Spur G (Maßstab I:22,5) gefertigt. Außerdem „verfügt er über eine exklusive Wacken-Lackierung und integrierte, leuchtende Teufelshörner“, die der Bahn außerdem ihren Namen verleihen. Zu den technischen Details schreiben Märklin: „Ein hochwertiger RhB ABe 4/16 Triebzug „Capricorn“ (LGB 23100), erweitert um zwei Mittelwagen (LGB 33100+33150) auf eine gewaltige, imposante Länge von über drei Metern.“

Zusätzlich zu den drei Metern Rock’n’Roll auf Schienen bieten Märklin bei Kauf außerdem noch ein besonderes Fan-Erlebnis an. Wenn der Meistbietende möchte, darf er den Zug persönlich in Göppingen bei Märklin abholen und bekommt einen spannenden Blick hinter die Kulissen.

Blick hinter die Kulissen

Die Firma schreibt: „Obwohl wir weltweit versenden, laden wir den Gewinner nach Göppingen (Stuttgarter Str. 55-57; 73033 Göppingen) ein, um seinen Preis persönlich abzuholen. Sie erhalten: Eine exklusive Führung durch das Märklineum. Eine seltene Produktionsführung hinter die Kulissen, um zu sehen, wie die feinsten Züge der Welt hergestellt werden.“

Die DKMS registriert Stammzellenspender und Spenderinnen. In der Datei sind schon „mehr als 13 Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender registriert und bis heute hat die Organisation mehr als 130.000 Stammzellspenden vermittelt“, wie es auf ihrer Website heißt. Außerdem ist die Organisation international tätig, unter anderem in den USA, Polen, UK, Chile, Indien und Südafrika.

Abgesehen von der Registrierung von Spendern leitet die Organisation Hilfsprogramme und setzt sich in der Medizin, Wissenschaft und Forschung für Blutkrebs-Patienten ein. Die DKMS ist außerdem schon seit 2014 auch auf dem Wacken Open Air vertreten, und klärt dort über Stammzellenspende auf.

Nun heißt es für Sammler ‘Catch Your Train’, mit einem Gebot in der offiziellen Versteigerung auf Catawiki, bevor der ‘Night Train’ mit ‘Locomotive Breath’ von ‘Station To Station’ nach Hause rollt. Die Versteigerung endet am 22. Februar. Das aktuelle Gebot liegt bei 9.750 Euro.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.