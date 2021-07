Zwischen dem 15. Februar und dem 03. März 2022 kommt die schwedische Melodic Death Metal-Band Avatar für sechs Konzerte nach Deutschland.

Avatar fanden sich zu Beginn des neuen Jahrtausends in Göteborg unter dem Namen Lost Soul zusammen und hatten zunächst keinen leichten Start: Trotz emsiger Bemühungen fanden sie anfangs weder eine Plattenfirma noch eine Konzertagentur. Das führte dazu, dass die Formation, die in ihrer Anfangszeit obendrein zahlreiche Besetzungswechsel erlebte, sowohl das erste Album THOUGHTS OF TOMORROW als auch die anschließende Skandinavien-Tour komplett im Alleingang organisierte und finanzierte. Es folgten sieben Studioalben – zuletzt HUNTER GATHERER aus dem vergangenen Jahr – sowie ein rasanter Erfolg, der unmittelbar über die Grenzen Europas trat. Im Frühjahr 2022 kommen Avatar für sechs Konzerte nach Deutschland.…