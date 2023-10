Many Eyes: Keith Buckley hat eine neue Band

Der frühere Everytime I Die-Sänger Keith Buckley hat mit Many Eyes eine neue Band gegründet. In einem Statement zeigt sich der Musiker zuversichtlich hinsichtlich der Rezeption seiner zukünftigen Truppe.

Many Eyes: Neuanfang

„Hallo Leute. Ich bin es, Keith", verkündete Keith im Hinblick auf seine neue Band. „Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich eine neue Band habe. Sie heißt Many Eyes. Zwei Brüder namens Charlie und Nick Bellmore spielen Gitarre und Schlagzeug. […] Ich finde sie brillant… und ich bin zuversichtlich, dass ihr es auch tun werdet. Many Eyes markiert den Beginn eines neuen Kapitels in meiner Geschichte. Eines, das sich deutlich von den vorangegangenen zu unterscheiden verspricht. Es wird besser… ich bin besser. Ich freue mich darauf, es sowohl auf der Bühne als auch auf der Bühne zu beweisen. Wir sehen uns. In Liebe… Keith."

Abseits des Statements lenkt Keith Buckley mit seinen neuen Mitstreitern offenbar auch alles in die richtigen Bahnen, um zeitnah durchstarten zu können. Am Freitag (13. Oktober) folgt bereits die erste Single der Truppe; auch Merchandise in limitierter Auflage soll über den Onlineshop der Bandwebsite ab diesem Tag erhältlich sein. Für 2024 hat sich die Truppe außerdem einen Supportslot für Thursday gesichert und wird diese auf ihrer „War All The Time“-Jubiläumstournee begleiten.

