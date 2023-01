Wenn alles gutgeht, schenken uns Slipknot schon in ein paar Monaten mit dem unveröffentlichten LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW ein weiteres Album.

Möglicherweise bringen Slipknot dieses Jahr noch ihr unveröffentlichtes Album mit dem Arbeitstitel LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW raus. Dies plauderte Perkussionist Shawn "Clown" Crahan im Interview mit dem "Upset"-Magazin aus. Dabei handelt es sich um elf Tracks, die 2008 von Sänger Corey Taylor, Gitarrist Jim Root, DJ Wilson und Crahan während der Sessions für ALL HOPE IS GONE aufgenommen wurden. Psychedelischer Sommer? Dem Vernehmen nach sind die Songs weniger metallisch, sondern eher psychedelischer Natur. Bezüglich den Plänen von Slipknot für LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW sagte Clown nun: "Es ist ein fantastisches Œuvre. Man wird Corey Taylor nie wieder so hören. Die Musik und…