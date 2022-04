Marilyn Manson: John 5 reflektiert den RaR-Bühnenvorfall von 2003

In der am 11. April 2022 ausgestrahlten „Trunk Nation With Eddie Trunk“-Episode lässt der ehemalige Marilyn Manson-Shredder John 5 den berüchtigten Bühnenausraster beim Rock Am Ring-Festival im Jahr 2003 Revue passieren. Während der Live-Performance von ‘The Beautiful People’ kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Manson und seinem Gitarristen, bei der (wie unten im Video zu sehen) wütend herumgestikuliert, geschrien und geschubst wurde. Offenbar ließ sich John 5, bürgerlich John William Lowery, überreaktiv von Manson aus der Fassung bringen. Lowery liefert inzwischen allerdings eine gute Begründung für seinen impulsiven Wutausbruch.

Unerwarteter Tod und Schlaflosigkeit

„Meine Schwester starb kurze Zeit vor dem Auftritt unerwartet“, erklärt er in dem Interview. „Ich war noch im Schockzustand. Ich war in Europa und kam nach einem Konzert die Treppe herunter, von der Bühne, und man sagte mir, dass meine Schwester gestorben wäre. Ich stand unter Stock, so ist das in solch einem Moment. Tagelang habe ich nicht geschlafen, tagelang. Das war das Seltsamste. Ich war einfach nicht müde. (…)

„Meine Schwester starb kurze Zeit vor dem Auftritt unerwartet", erklärt er in dem Interview. „Ich war noch im Schockzustand. Ich war in Europa und kam nach einem Konzert die Treppe herunter, von der Bühne, und man sagte mir, dass meine Schwester gestorben wäre. Ich stand unter Stock, so ist das in solch einem Moment. Tagelang habe ich nicht geschlafen, tagelang. Das war das Seltsamste. Ich war einfach nicht müde. (…)

Wie auch immer, spulen wir vor bis zur Rock Am Ring-Show. Was Manson da tat, passierte eigentlich die ganze Zeit", fährt er fort. „Er hat nichts falsch gemacht. Ich bin einfach ausgerastet. Es war seltsam. Durchgedreht bin ich. Ich konnte mich nicht einmal erinnern, dass es passiert ist. Ich bin einfach ausgerastet. Und ich fühle mich schrecklich, wenn ich das jetzt sehe, denn es war wirklich meine Schuld. In den Videos kann man nicht richtig hören, was er sagt, aber er sagte: ‚Nimm deine Gitarre, nimm deine Gitarre!' Weil er wusste, was vor sich ging. (…) Es war schrecklich, weil er in dieser Zeit so nett war und all diese Dinge. Ich war so durcheinander. Es war einfach eine schlimme Zeit."

2004 verließ John 5 die Band von Manson. Aus öffentlicher Perspektive lag die Vermutung nah, der Ausstieg hätte mit den bis dato bekannten Rebereien zwischen ihm und dem Schockrocker in Verbindung gestanden. Der Gitarrist erklärte damals jedoch: „Was wirklich passiert ist, war, dass wir am Ende der Tournee einfach auf unterschiedlichen Wegen unterwegs waren. Es war völlig einvernehmlich. Er wollte einfach mit anderen Mitgliedern der Band weiterschreiben und ich wollte neue Dinge tun.“