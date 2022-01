Marilyn Manson soll Evan Rachel Wood bei Videodreh vergewaltigt haben

Dass Metal und Videospiele manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt sind, haben wir bereits in diesem Artikel thematisiert. Aber auch abseits von Hobby- und Gelegenheitszockern gibt es Überschneidungen mit stählernen Klängen. Mit G2 Esports steigt nun ein großer Name des elektronischen Leistungssports ins Metalbusiness ein und veröffentlicht mit ‘Our Way’ den ersten eigenen Song – inklusive einer prominenten Besetzung und einem eindrucksvoll inszenierten Musikvideo. Kompetitiver Schlachtgesang Unternehmensgründer Carlos „Ocelot“ Rodriguez hat mit Jason Richardson (Chelsea Grin, Born Of Osiris, All Shall Perish), Luke Holland (Falling In Reverse, Starset, The Word Alive) sowie der Sängerin Noora Louhimo (Battle Beast) eine…