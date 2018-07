Marilyn Manson: Konzertabsage wenige Minuten vorm Auftritt

Marilyn Manson hat es sich mit seinen Fans ein wenig verscherzt, als er in der letzten Minute einen Gig in Toronto absagte. Darauf reagierte das Publikum mit Buhrufen, wie in einem kurzen Videomitschnitt eines Fans zu erkennen ist.

Manson ist zur Zeit mit Rob Zombie auf großer „Twins of Evil: The Second Coming“-Tour unterwegs und bisher liefen alle Shows auch problemlos. Bei dem Konzert am 26. Juli trat jedoch, nachdem die Bühne bereits mit Banner versehen war, statt Manson ein Show-Mitarbeiter vor die Menge, um die Absage des Gigs bekanntzugeben. Als Grund gab er eine unerwartete Krankheit an.

Um 20.21 Uhr verkündete der Rocker die Konzertabsage dann auch über seinen Twitter-Account. Besucher, die nur für Manson angereist waren, bekamen ihr Geld zurück, ein allzu großer Trost war das in dem Moment jedoch sicher nicht. Stellvertretend für Manson spielte an diesem Abend aber Rob Zombie bei seinem Auftritt ein Eurythmics-Cover zu ‘Sweet Dreams’.

Später gab es dann ein Update, in dem es hieß, der Manson habe nicht auftreten können, da er sich die Grippe eingefangen habe. Mittlerweile sei er aber wieder auf dem Weg der Besserung, sodass weitere Shows wie geplant stattfinden können.

Marilyn Manson was unable to perform on his and Rob Zombie’s Twins Of Evil tour in Toronto last night due to the flu. Manson is recovering and is set to perform at all scheduled dates starting tomorrow at Heavy Montreal.

— Marilyn Manson (@marilynmanson) July 27, 2018