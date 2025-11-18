1975 kam Mark Evans über eine Zeitungsanzeige als Bassist zu AC/DC. Evans spielte die Alben HIGH VOLTAGE, T.N.T. (beide 1975), sowie DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP (1976) und LET THERE BE ROCK (1977) mit ein. Danach verließ Mark Evans – offiziell – wegen Unstimmigkeiten mit Angus Young die Band und wurde durch Cliff Williams ersetzt. Seit 2017 ist Evans Bassist bei Rose Tattoo.

Schwere Zeiten

Im Interview mit ABC News In-depth sprach Mark Evans nun über seine einstige Band, die kürzlich ihre Tournee durch Australien gestartet und dort wortwörtlich die Erde zum Beben gebracht hat. Mit Blick auf die Tatsache, dass AC/DC-Lead-Gitarrist Angus Young das einzig verbliebene Gründungsmitglied ist, sagte Evans: „Vergessen wir nicht, dass er der Einzige auf der Welt ist, der bei jedem AC/DC-Konzert dabei war. Er war bei jedem einzelnen dabei. Und er hat wirklich sehr schwere Zeiten durchgemacht.“

Angus Youngs Brüder und AC/DC-Mitbegründer Malcolm (Rhythmusgitarre) und George verstarben 2017 kurz nacheinander. Bereits 2014 übernahm Stevie Young dauerhaft die Rhythmusgitarre für seinen Onkel Malcolm, da dieser damals einen Schlaganfall erlitten hatte. Infolgedessen erkrankte er an Demenz und kehrte nicht wieder zur Band zurück. „Was die Band erreicht hat und was Angus jetzt weiterführt, finde ich einfach großartig“, erklärt Mark Evans schließlich. „Ich finde das wirklich etwas Besonderes. Und jetzt haben sie die Chance, das an junge Leute weiterzugeben.“

Mehr Engagement, bitte!

Auch wurde die Trennung thematisiert, die laut des Bassisten „schwierig“ gewesen sei. „Ich war der Richtige für die Band, als ich anfing. Rückblickend gibt es nur einen Grund, warum ich nicht weitergemacht habe: Ich habe es nicht ernst genug genommen. Es ging alles so schnell, dass ich dem Ganzen wahrscheinlich nicht die gebührende Bedeutung beigemessen hatte.“ Immerhin war dies genau die Zeit, in der AC/DC auch international Berühmtheit erlangten und immer größer wurden.

Bereits 2011 gab Evans gegenüber Music Radar an: „Angus und Malcolm waren dazu bestimmt, AC/DC zu gründen. Sie sind mit ganzem Herzen dabei. Und wenn sie das Gefühl haben, dass dein Engagement nicht so groß ist wie ihres, dann gibt es ein Problem.“ Er selbst habe die Band nie verlassen wollen. Jedoch habe er gespürt, „wie die Distanz zwischen mir und Angus und Malcolm immer größer wurde. Als ich gefeuert wurde, war das weniger eine Überraschung als vielmehr ein Schock.“

—

