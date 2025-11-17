Running Wild haben noch einmal Großes vor: Die Piratenmetaller um Band-Mastermind Rolf Kasparek alias Rock’n’Rolf treten kommendes Jahr nicht nur beim 35. Jubiläum vom Wacken Open Air auf — was die Veranstalter als „The Final Show“ ankündigen. Bereits für dieses Jahr hatte die Band noch ein neues Album angekündigt, woraus leider nichts wird, wie Kasparek nun in den Sozialen Medien mitteilt.

Wieder auf Kurs

Laut dem ursprünglichen Plan hätte das Album sogar schon längst auf dem Markt sein sollen. Running Wild und die Plattenfirma Steamhammer hatten zunächst Anfang 2025 als Veröffentlichungszeitraum ins Auge gefasst. Die Aufnahmen verzögerten sich allerdings, weil Rock’n’Rolf zwischendrin sein Heimstudio komplett neu einrichtete und aufbaute. Immerhin kommunizierte Kasparek bereits die Titel zweier Songs: ‘Ghosts’ und ‘Too Tough To Die’.

Der aktuellen Bekanntgabe zufolge will sich der Musiker nun heftig hinter die Vorproduktion des Albums klemmen, damit im neuen Jahr die eigentlichen Studioaufnahmen stattfinden können und die Platte noch rechtzeitig vor dem Auftritt beim Wacken Open Air im Sommer 2026 erscheint. „Liebe Fans, es ist lange her, dass ihr etwas über die Entwicklung des neuen Studioalbums gehört habt“, beginnt der Running Wild-Chef seine Verlautbarung.

„Anfang dieses Jahres musste ich alles für die Sommer-Festivals vorberieten, die wir während den Monaten Juni, Juli und August gespielt haben. Ein paar unvorhergesehene Probleme hatten sich ergeben, die gelöst werden mussten. Dann spielten wir die fünf erfolgreichen Festivals. Und nachdem wir diese absolviert hatten, wurde ich krank — ich hatte mir Corona eingefangen. Das alles hat mich bei der Fertigstellung des neuen Longplayers zurückgeworfen. Aber seit Ende September bin ich wieder dazu in der Lage, an den Liedern zu arbeiten.

Und ich hoffe, dass alles vor Weihnachten fertiggestellt ist und die tatsächlichen Aufnahmen im Januar beginnen können. Das Ziel ist es, die Scheibe vor unserem Gig beim Wacken Open Air nächsten Sommer rauszubringen. Ich weiß, dass ihr alle auf neue Musik wartet. Und ich kann euch versichern, dass die Wartezeit es wert sein wird. Ich werde mich noch vor Ende dieses Jahres wieder mit ein paar tatsächlichen Neuigkeiten bei euch melden. Bis dahin: Hisst die Segel — ein Sturm kommt! Euer Rock’n’Rolf.“

