Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Running Wild: Neues Album kommt später

Rolf Kasparek aka Rock’n’Rolf mit Running Wild beim Wacken Open Air 2018
Rolf Kasparek aka Rock’n’Rolf mit Running Wild beim Wacken Open Air 2018
Foto: Redferns, Gina Wetzler. All rights reserved.
von
Beim neuen Album von Running Wild gibt es eine weitere Verzögerung. Dock Rolf Kasparek hat sich einen Zeitplan zurechtgelegt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Running Wild haben noch einmal Großes vor: Die Piratenmetaller um Band-Mastermind Rolf Kasparek alias Rock’n’Rolf treten kommendes Jahr nicht nur beim 35. Jubiläum vom Wacken Open Air auf — was die Veranstalter als „The Final Show“ ankündigen. Bereits für dieses Jahr hatte die Band noch ein neues Album angekündigt, woraus leider nichts wird, wie Kasparek nun in den Sozialen Medien mitteilt.

Wieder auf Kurs

Laut dem ursprünglichen Plan hätte das Album sogar schon längst auf dem Markt sein sollen. Running Wild und die Plattenfirma Steamhammer hatten zunächst Anfang 2025 als Veröffentlichungszeitraum ins Auge gefasst. Die Aufnahmen verzögerten sich allerdings, weil Rock’n’Rolf zwischendrin sein Heimstudio komplett neu einrichtete und aufbaute. Immerhin kommunizierte Kasparek bereits die Titel zweier Songs: ‘Ghosts’ und ‘Too Tough To Die’.

Der aktuellen Bekanntgabe zufolge will sich der Musiker nun heftig hinter die Vorproduktion des Albums klemmen, damit im neuen Jahr die eigentlichen Studioaufnahmen stattfinden können und die Platte noch rechtzeitig vor dem Auftritt beim Wacken Open Air im Sommer 2026 erscheint. „Liebe Fans, es ist lange her, dass ihr etwas über die Entwicklung des neuen Studioalbums gehört habt“, beginnt der Running Wild-Chef seine Verlautbarung.

Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, USB-C verlustfreies Audio, Apple & Android Kompatibilität - Schwarz
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, USB-C verlustfreies Audio, Apple & Android Kompatibilität - Schwarz Für € 189,00 bei Amazon kaufen

„Anfang dieses Jahres musste ich alles für die Sommer-Festivals vorberieten, die wir während den Monaten Juni, Juli und August gespielt haben. Ein paar unvorhergesehene Probleme hatten sich ergeben, die gelöst werden mussten. Dann spielten wir die fünf erfolgreichen Festivals. Und nachdem wir diese absolviert hatten, wurde ich krank —  ich hatte mir Corona eingefangen. Das alles hat mich bei der Fertigstellung des neuen Longplayers zurückgeworfen. Aber seit Ende September bin ich wieder dazu in der Lage, an den Liedern zu arbeiten.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Und ich hoffe, dass alles vor Weihnachten fertiggestellt ist und die tatsächlichen Aufnahmen im Januar beginnen können. Das Ziel ist es, die Scheibe vor unserem Gig beim Wacken Open Air nächsten Sommer rauszubringen. Ich weiß, dass ihr alle auf neue Musik wartet. Und ich kann euch versichern, dass die Wartezeit es wert sein wird. Ich werde mich noch vor Ende dieses Jahres wieder mit ein paar tatsächlichen Neuigkeiten bei euch melden. Bis dahin: Hisst die Segel — ein Sturm kommt! Euer Rock’n’Rolf.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

neues Album Rock'n'Rolf running wild Studio Wacken Wacken Open Air
Testament: Eric Peterson will noch lange weitermachen
Testament-Gitarrist Eric Peterson @ Summer Breeze 2022
Testament lassen sich so schnell nicht vertreiben. Sie werden laut Gitarrist Eric Peterson noch lange Musik machen.
Testament haben nicht vor, in nächster Zeit das Handtuch zu werfen. Das bestätigt Gitarrist Eric Peterson im Interview mit Robert Walton von The Metal Meltdown, nachdem er gefragt worden war, ob die Band Pläne habe, bald in Rente zu gehen. Gefühlt jung Peterson sagt: "Wir tragen das bis ans Ende. Das sagt Chuck (Billy, Sänger - Anm.d.Red.) immer. Ich glaube, dass ich für immer weitermachen könnte. Aber wer weiß das schon? Ich fühle mich jung, ich fühle mich nicht, als wäre ich 60. Aber das ist fast seltsam für mich, weil wenn mein jüngeres Ich mich jetzt sehen könnte, wäre es…
Weiterlesen
Zur Startseite