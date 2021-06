Mark Hoppus von Blink-182 hat Krebs

auch interessant

Blink-182-Sänger und -Bassist Mark Hoppus hat vor ein paar Monaten eine niederschmetternde Diagnose bekommen. So laboriert der Punkrocker an Krebs und unterzieht sich schon seit drei Monaten einer Chemotherapie. Dies hat der 49-Jährige jüngst in den sozialen Medien verkündet (siehe Tweet unten). So postete der Musiker ein Foto von sich, wie er beim Arzt beziehungsweise im Krankenhaus vor medizinischer Ausrüstung und Apparaten sitzt.

Hoffnungsvoll und positiv

Dazu schrieb Mark Hoppus: „Ja, hallo. Eine Krebsbehandlung, bitte.“ Des Weiteren veröffentlichte der Vater eines 18-jährigen Sohns: „Während der letzten drei Monate habe ich mich einer Chemotherapie gegen Krebs unterzogen. Ich habe Krebs. Es nervt und ich habe Angst. Und zur gleichen Zeit bin ich mit unglaublichen Ärzten, Familie und Freunden gesegnet, die mir hier durch helfen. Ich habe immer noch Monate an Behandlungen vor mir, aber ich versuche hoffnungsvoll und positiv zu bleiben. Ich kann es nicht erwarten, frei von Krebs zu sein und euch alle in der nahen Zukunft bei einem Konzert zu sehen.“

Blink-182-Kollege Tom DeLonge hat sich zur Krankheit seines Kumpels ebenfalls zu Wort gemeldet: „Ich weiß auch seit einer Weile von der Krebsdiagnose von Mark Hoppus. Und zu seinen eigenen Worten, die er heute geäußert hat, möchte ich noch hinzufügen, dass er stark ist. Und er ist ein Super-Mensch, der durch dieses schwierige Hindernis mit einem offenen Herzen geht. Wir stehen hinter ihm.“ METAL HAMMER wünscht dem US-Amerikaner an dieser Stelle eine vollständige und schnelle Genesung!

TAKE OFF YOUR PANTS AND JACKET VON BLINK-182 JETZT BEI AMAZON ORDERN!