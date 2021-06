Ex-Kiss-Keyboarder leidet an Lungenkrebs

auch interessant

Der ehemalige Live-Keyboarder von Kiss, Gary Corbett, leidet an einer aggressiven Form von Lungenkrebs. Die Metastasen haben sich leider schon auf Gehirn und Hüfte verbreitet. Damit der Musiker und seine Frau die Kosten der jetzt dringend notwendigen medizinischen Behandlungen stemmen können, wurde nun eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen.

Gary Corbett hat für Kiss Ende der Achtziger Jahre und Anfang der Neunziger Jahre neben der Bühne Keyboard gespielt und Background gesungen. Er war bei den Tourneen zu den Alben CRAZY NIGHTS (1987), HOT IN THE SHADE (1989) und REVENGE (1991) mit dabei. Des Weiteren schrieb er am Cyndi Lauper-Hit ‘She Bop’ mit und spielte in der Solo-Band des einstigen Foreigner-Sängers Lou Gramm, der ihn schließlich Paul Stanley empfahl, welcher ihn ebenfalls in seiner Solo-Band an die Tasten ließ.

Land Of The Free

In der Beschreibung der Gofundme-Kampagne heißt es: „Unser wundervoll lieber und talentierter Freund Gary Corbett braucht eure Hilfe und Unterstützung. Er hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Und jetzt haben wir erfahren, dass Gary an einer sehr aggressiven Krebsform leidet. Lungenkrebs, der schon Metastasen im Gehirn und in der Hüfte gebildet hat. Die gute Nachricht lautet: Es ist behandelbar. Wie ihr wisst, haben die meisten Musiker keine Krankenversicherung — und wenn, dann ist sie nicht großartig. Wegen der Kosten der Behandlung steht Gary kurz davor, sein Zuhause zu verlieren.

Doch die medizinischen Rechnungen türmen sich neben all den anderen Rechnungen auf. Er hat eine Reihe an Strahlentherapiebehandlungen hinter sich und unterzieht sich einer aggressiven Chemotherapie- und Immuntherapie-Reihe. Gary und seine Frau Lenora sind verzweifelt. Sie können es sich nicht leisten, für seine Behandlung zu zahlen, aber damit aufhören ist keine Option. Hier kommt eure Hilfe ins Spiel: Euer Geld wird helfen, seine ungeheuerlichen medizinischen Kosten sowie seine Hypothek zu zahlen, während er seine Krankheit auf der langen Straße zur Genesung bewältigt.“

REVENGE VON KISS JETZT BEI AMAZON ORDERN!