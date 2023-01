Mark Tremonti sollte für Pantera vorspielen

Pantera spielen aktuell bekanntlich Tributeshows zu Ehren von Dimebag Darrell und Vinnie Paul. An der Gitarre brilliert dabei Ozzy Osbourne- und Black Label Society-Mann Zakk Wylde, und am Schlagzeug macht Charlie Benante von Anthrax einen großartigen Job. Doch laut Mark Tremonti hätte es auch anders kommen können, wie er in einem neuen Interview mit „Overdrive“ verrät.

So hat Pantera-Bassist Rex Brown den einstigen Creed-Musiker offenbar vor ein paar Jahren während des Download Festivals angesprochen und gefragt, ob er sich vorstellen könnte, die Gitarristenposition zu übernehmen. Doch Mark Tremonti wiegelte eigenen Angaben zufolge direkt ab. Dafür sei er nicht der Typ. „Vor ein paar Jahren habe ich mit Rex Brown beim Download Festival geplaudert. Und er sprach dabei über eine mögliche Pantera-Reunion. Da sah er mich an und meinte, ich sollte meinen Hut mit in den Ring werfen. Doch ich antwortete nur: ‚Auf keinen Fall, Mann.‘

Um diese Rolle zu übernehmen, muss man eine bestimmte Art von Persönlichkeit haben. Es geht dabei nicht nur ums Spielen. Dabei geht es zu einem großen Teil auch um Persönlichkeit. Und Dimebag hatte eine riesige Präsenz. Lasst es mich so ausdrücken: Niemand wird Zakk Wylde von der Bühne schnipsen. Mit mir könnten sie das durchaus anstellen. Aber ich würde mich niemals in diese Situation bringen.“ Diese Enthüllung ist auf der einen Seite müßig, weil die Besetzung mittlerweile komplett ist. Auf der anderen Seite erschien Zakk Wylde stets als Favorit und irgendwie auch einziger Anwärter auf den Dimebag-Posten bei Pantera. Insofern ist es interessant zu erfahren, dass die Gruppe offenbar auch andere Musiker in Erwägung gezogen hat.

