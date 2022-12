Pantera: Rex Brown fällt krankheitsbedingt aus, kommt 2023 wieder

auch interessant

Nachdem Pantera-Basser Rex Brown einige Shows der derzeit stattfindenden „Reunion“-Tournee krankheitsbedingt verpassen musste, kündigte er nun seine Bühnenrückkehr für 2023 an.

Auf dem Weg der Besserung

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne kann zurzeit nicht viel laufen Heavy Metal Ozzy Osbourne kann sich aktuell nicht lange auf den Beinen halten. Möglicherweise hat das Auswirkungen auf seine im Mai beginnende Europatour. Es hat sich herausgestellt, dass der 58-Jährige mit COVID-19 infiziert ist und sich aktuell in den USA in Quarantäne befindet. Blöder Zeitpunkt, wie so oft – Brown und Fans ärgern sich verständlicherweise über die Umstände. Dennoch fand man kurzerhand Ersatz: Derek Engemann und Bobby Landgraf bemühen sich momentan, dem Posten am Bass gerecht zu werden.

In einem Statement seitens der Band heißt es: „Danke an alle unsere Fans und alle, die beim Knotfest Chile dabei waren, für eine tolle Show. Danke an Derek Engenmann und Bobby Landgraf, die gestern Abend den Bass bedient haben.

Eine Notiz von Rex: ‚Ich habe mir eine milde Version der COVID-Infektion eingefangen. Aber wegen unserer eigenen Prinzipien will ich einfach nicht riskieren, dass meine Brüder oder die Crew krank werden! Es geht mir besser, ich bin auf einem guten Weg. Frohe Weihnachten und bis zum nächsten Jahr!‘“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pantera (@panteraofficial)

[Originalmeldung vom 12. Dezember 2022:] Da hat man so erwartungsvoll auf die überbetonte Pantera-„Reunion“ hingefiebert, und dann fällt auch schon der erste Kandidat aus. Rex Brown, der bei den neu aufgestellten Pantera seine Rückkehr am Bass demonstrieren sollte, verpasst(e) seit dem Knotfest in Chile alle restlichen Südamerika-Termine aufgrund seiner COVID-19-Erkrankung. Gut, dafür kann so ziemlich niemand etwas – dennoch ein erster Flop für die hochvermarktet angepriesene Super-Tour der Band.

Empfehlung der Redaktion Videos: Schaut euch die erste Pantera-Tribute-Show an Southern Metal Pantera haben bei ihrer ersten Tribute-Show auf dem Hell & Heaven Metal Fest in Mexiko richtig abgeliefert. Überzeugt euch hier selbst davon! Für Brown sprang kurzerhand Cattle Decapitation-Bassist Derek Engemann ein, der sowohl mit dem Pantera-Sänger bei Phil Anselmo & The Illegals als auch bei Scour spielt. In einem offiziellen Statement begründeten die Organisatoren des Knotfest Chile Browns Abwesenheit mit „gesundheitlichen Problemen“. Ein lokaler Radiosender wies auf die Coronaerkrankung des Musikers hin, der Berichten zufolge am 09. Dezember 2022 von Bogotá, Kolumbien, zurück in die USA flog, um sich in Quarantäne zu begeben.

Neben Brown und Anselmo zieren Zakk Wylde und Charlie Benante namentlich das reformierte Pantera-Line-up. Schlagzeuger Benante teilte nach dem Auftritt in Santiago ein kurzes Video und fügte folgende Nachricht hinzu: „Chile war krass!!! Wir haben Rex heute Abend vermisst – gute Besserung, Kumpel! Aber verdammt, war das gut!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Charlie Benante (@charbenante)

Große Pläne

Die neue Pantera-Besetzung gab ihr Live-Debüt am 02. Dezember 2022 beim mexikanischen Hell & Heaven Metal Fest und trat am 06. Dezember beim Monterrey Metal Fest auf. Als nächstes wird die Band ein Headliner-Konzert in Santiago spielen, gefolgt von zwei Shows in Sāo Paulo, Brasilien und ihrem Auftritt beim Knotfest Brasil.

Empfehlung der Redaktion Metallica: Neues Album 72 SEASONS, Single & Tour-Daten Thrash Metal Hier findet ihr alle Infos zum neuen Metallica-Album 72 SEASONS, zur Tour und das Video zur ersten Single ‘Lux Aeterna’. Im Juli wurde erstmals berichtet, dass Anselmo und Brown sich mit Wylde und Benante für eine Welttournee unter dem Pantera-Banner zusammenschließen würden. Die Band wird als Headliner bei einer Reihe großer Festivals in Nordamerika und Europa auftreten und einige eigene Konzerte spielen. Außerdem werden sie Metallica bei ihrer für 2023 und 2024 angekündigten Stadion-Tournee in Nordamerika unterstützen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.