Rammstein-Musiker Richard Kruspe hat sich in Mexico City einen tollen Spaß erlaubt und alleine mitten in der Stadt zwischen den Menschen performt.

Guerilla-Aktionen von Musikern kommen immer gut bei den Fans an. Bono und The Edge von U2 traten zum Beispiel vor ein paar Jahren auf einem Bahnsteig der Berliner U-Bahn auf. Nun hat ein Rammstein-Musiker eine ähnliche Nummer abgezogen. Die Band spielte kürzlich an drei Abenden im Foro Sol in Mexico City. Bei dieser Gelegenheit hat sich Gitarrist Richard Kruspe in die Stadt aufgemacht. Dort gab er in bester Do It Yourself-Manier zusammen mit Fans ‘Du hast’ zum Besten. Dabei hatte der Rammstein-Musiker hatte zwar sein Bühnen-Outfit an. Ansonsten war Richard jedoch nur mit seiner Signature-Axt aus dem Hause ESP (der…