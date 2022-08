Marko Hietala spricht über Nightwish-Ausstieg

Seit inzwischen anderthalb Jahren ist der langjährige Bassist und Sänger Marko Hietala kein Teil von Nightwish mehr. In einem Interview mit dem finnischen Magazin Chaoszine hat der Musiker über seinen Ausstieg gesprochen.

Hietala thematisiert psychische Probleme

Schwierige Zeiten

Nach einer dunklen Zeit mit zusätzlicher Schlaflosigkeit und Angststörungen entschied Hietala, Nightwish zu verlassen. „Es war ein langer Prozess“, sagte der Musiker. „Natürlich war da auch das Corona-Jahr, das mir Zeit gegeben hat, in mich zu gehen und zu begreifen, dass diesen Job so weiterzumachen mich nur kranker und kranker machen würde. Aber auch davor war es natürlich ein Prozess.“ So habe bereits eine Weile über den Austritt aus der Symphonic Metal-Band nachgedacht, bevor er die Entscheidung fällte. „Da war viel Gewicht“, so Hietala und fuhr fort, die Situation mit seiner Diagnose in Verbindung zu setzen: „Die Aufmerksamkeitsstörung macht, dass Schwierigkeiten zum richtigen Chaos werden.“ Außerdem sei zu dieser Zeit viel zusammengekommen: „Nirgends war Ruhe“, erinnerte sich Hietala. „Ich glaube, das Ganze hat mit meiner Scheidung angefangen, 2016. Das war eine traurige Zeit, wenn man so an seine Kinder und sein kaputtes Zuhause und all diese Dinge denkt. Als ich da langsam rauskam, gab es aber immer noch alle möglichen Sachen.“ Diese Sachen führte der Bassist nicht aus – er versicherte lediglich: „Ich habe genug durchgemacht.“



Als weitere Schwierigkeit nannte er aber das aktuellste Nightwish-Album HUMAN. :II: NATURE. (2020). „Während dieser Zeit hatte ich starke Konzentrationsprobleme und ständig eine schwarze Wolke über dem Kopf“, rekapitulierte er die Entstehung des Albums. Gerüchte, seine gesundheitliche Verfassung habe zu einer kleineren Rolle auf dem Album beigetragen, stritt er jedoch ab. „Das war irgendwie geplant.“

Tuomas Holopainen über Wechsel am Bass

