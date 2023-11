Marty Friedman: Neues Album zu drei Vierteln fertig

Foto: Screenshot via YouTube, Loudwire. All rights reserved.

Der ehemalige Megadeth-Gitarrist Marty Friedman ist mit den Arbeiten an seinem kommenden Soloalbum beinahe fertig. In einem Interview mit Chris Akin Presents erklärte der Musiker, dass drei Viertel der Platte bereits im Kasten seien.

Die letzten Meter

„Ich arbeite an meinem kommenden Album bereits seit fast einem Jahr. Es wird bis Ende des Jahres fertig sein und im Frühjahr 2024 erscheinen. Und es ist eine ehrgeizige Aufgabe. Aber das sage ich natürlich jedes Mal“, so Marty. „Aber jedes Mal muss ich das vorherige toppen, also wird diese Aufgabe immer verrückter. Und im Moment würde ich sagen: Ich bin zu etwa 75 Prozent fertig damit.“ Daneben ist Marty Friedman zudem mit einer Menge anderen Projekten beschäftigt, wie er ausführte.

„Ich arbeite außerdem an meiner Autobiografie, die ebenfalls nächstes Jahr erscheinen wird. Außerdem habe ich gerade die umfassendste Lehrvideoserie für TrueFire abgeschlossen. […] Es ist der tiefste Einblick in meine persönliche Sichtweise auf Musik, die anscheinend nicht identisch mit der von vielen anderen ist. Nicht, dass sie besser oder schlechter wäre, aber sie ist einfach völlig anders. […] Ich habe mit diesen Sachen am Ende der US-Tournee begonnen, die ich Anfang des Jahres gespielt habe, und nun bin ich dabei alles abzuschließen. Wir nehmen gerade die finalen Änderungen vor. Aber es steht noch eine Menge Arbeit in der Postproduktion an."

