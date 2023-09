Megadeth: Dave Mustaine über die Shows mit Marty Friedman

auch interessant

Megadeth-Frontmann Dave Mustaine trat jüngst erneut zusammen mit seinem ehemaligen Band-Kollegen Marty Friedman (Gitarre, 1990-1999 – Anm.d.A.) auf. Bereits im Februar fand ein Gastbeitrag bei einem beim Megadeth-Konzert in Tokio statt. Vergangenen Monat wiederholten beide Parteien ihre Kooperation in Wacken erneut. Nun äußert sich Dave Mustaine über die Empfindungen.

Megadeth und Marty Friedman: Freudiges Wiedersehen

Empfehlung der Redaktion Megadeth: Kiko Loureiro setzt Tour wegen Familiennotfall aus Thrash Metal Kiko Loureiro kann wegen eines familiären Notfalls aktuell nicht mit Megadeth auftreten. An seiner statt steht Teemu Mäntysaari von Wintersun auf der Bühne. In einem Interview mit This Day In Metal sprach Dave Mustaine über die gemeinsamen Auftritte mit seinem früheren Weggefährten. „Es hat mir gefallen“, sagte er. „Es war cool. Marty ist ein großartiger Musiker, und es war sehr sentimental. Wir haben hervorragend zusammengearbeitet. Die beiden Gitarrenstile harmonieren perfekt. Marty und ich hatten viele Soli, die wir zusammen gespielt haben. Das hat eine wirklich große Veränderung in unseren Songs gebracht und darüber hinaus einen Stil für uns für die Zukunft vorgegeben.“

THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! auf Amazon.de bestellen!

Empfehlung der Redaktion Special: Signature-Gitarren (Teil 3 mit Dave Mustaine) Thrash Metal Vorhang auf für die neuen Gitarren von Kirk Hammett, John 5 und Dave Mustaine! Der dritte Teil dieses Specials handelt vom Megadeth-Boss. Auch Marty selbst weiß positive Worte über das Wiedersehen zu verlieren. Auch er gab demselben Format bereits ein Interview, in dem er Ähnliches erzählte. „Es war wunderbar. Wir haben eine wundervolle Geschichte zusammen, und als sich die Chance für diese Besonderheit ergab, wollte ich diese unbedingt realisieren“, so Marty. „Es hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass die Fans genauso viel Freude dabei hatten. Für uns war es einfach eine wirklich schöne Sache. Ich verweise auf das, was wir in der Vergangenheit für die Band getan haben. Und natürlich bin ich der größte Fan von allem, was sie in meiner Abwesenheit tun, für das ich mitunter den Grundstein gesetzt habe.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.