Megadeth: Kiko Loureiro setzt Tour wegen Familiennotfall aus

Megadeth müssen bei ihren kommenden Live-Terminen auf Kiko Loureiro verzichten. Der Gitarrist kann die Konzerte nicht spielen, weil sich ein nicht näher ausgeführter familiärer Notfall für ihn ergeben hat, um den er sich kümmern muss. Dies teilt der Brasilianer in den Sozialen Medien mit und stellt zugleich Wintersun-Gitarrist Teemu Mäntysaari als Ersatz vor.

Familie geht vor

„Bei Kiko hat sich etwas in seinem Familienleben ergeben, das von ihm erfordert, den nächsten Abschnitt unserer ‚Crush The World‘-Tour zu verpassen. Ich werde es ihn selbst erklären lassen“, schreibt Megadeth-Boss Dave Mustaine im zugehörigen Statement. „Hier meldet sich Kiko“, macht Loureiro weiter. „Unsere neue Platte THE SICK, THE DYING, AND THE DEAD sowie unsere ‚Crush The World‘-Tournee waren großartig. Die weltweiten Chartpositionen waren unsere bislang besten. Wir möchten euch dafür wirklich danken.

Nun muss ich euch etwas schwieriges mitteilen, doch wir möchten euch stets wahrheitsgemäß informieren. Ich muss die Tour fürs Erste verlassen, um zu Hause bei meinen Kindern zu sein und ihnen dabei zu helfen, den schwierigen Herausforderungen gegenüberzutreten, die davon entstehen, wenn man ein Vater ist, der weg von zuhause arbeitet. Mit Teemu Mäntysaari habe ich einen Gitarristen gefunden, der für mich im Herbst einspringt. Und ich glaube, ihr werdet sehr glücklich damit sein. Er ist ein fantastischer, unglaublicher Spieler.“ Dave Mustaine habe den Plan abgesegnet. Zum ersten Mal steht Teemu am heutigen 6. September in Albuquerque, New Mexico mit Megadeth auf der Bühne.

