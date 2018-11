Marty Friedman: Romantisches Geklimper auf Hello Kitty-Gitarre

Megadeth-Bassist David Ellefson wird in seiner Heimatstadt nun für seine musikalischen Erfolge geehrt. Dazu wird dem Musiker ein Feiertag gewidmet.

David Ellefson ist vor allem als Bassist bei Megadeth und Metal Allegiance bekannt. Nun soll dem Musiker zu Ehren in seiner Heimatstadt Jackson Minnesota ein Feiertag eingeführt werden – der ‘David Ellefson Day’. Dieser wird am 9. Oktober zelebriert werden. Dazu findet in Ellefsons ehemaliger Schule eine feierliche Veranstaltung statt, bei der sowohl der Musiker als auch der Bürgermeister der Stadt, Wayne Walter, anwesenden werden. Der Bassist wird vor Ort eine spezielle Variante seiner "Basstory"-Performance, mit der er ab Mitte Oktober auf Europa-Tournee sein wird, zum Besten geben. Bei den Shows verbindet er sein Bassspiel mit Erzählungen zu seinen musikalischen Höhen und…