Mastodon geben Details zu COLD DARK PLACE bekannt

Was sich letzte Woche noch so gelesen hat, als würde uns mit COLD DARK PLACE eine vollwertige Mastodon-Albumveröffentlichung erwarten, bestätigt sich nun als “lediglich” Vier-Track-EP mit neuen, bisher unveröffentlichten Songs.

COLD DARK PLACE-Tracklist:

North Side Star Blue Walsh Toe To Toes Cold Dark Place

Am 22. September soll das gute Stück via Reprise Records erscheinen, es gibt auch bereits nähere Infos zu den darauf enthaltenen Stücken: Drei davon – ‘North Side Star’, ‘Blue Walsh’ und ‘Cold Dark Place’ – stammen aus den Sessions vom 2014er-Album ONCE MORE ‘ROUND THE SUN und sind produziert von Nick Raskulinecz.

‘Toe To Toes’ (Produzent: Brendan O’Brien) hingegen ist ein Überbleibsel der EMPEROR OF SAND-Sessions. Das Coverartwork stammt von Richey Beckett. Über Letzteren und dessen Arbeit am COLD DARK PLACE-Cover wurde eine kleine Dokumentation gedreht.

Seht hier den Künstler Richey Beckett und die Geschichte hinter dem neuen Artwork:

COLD DARK PLACE kann ab sofort vorbestellt werden. Alle Vorbesteller erhalten ab dem 1. September den Song ‘Toe To Toes’ zum Downlad bereitgestellt.