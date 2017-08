Mastodon: Weiteres neues Album im September

EMPEROR OF SAND ist noch kein halbes Jahr alt (es erschien am 31.03.2017), und schon soll es wieder ein neues Mastodon-Album geben? Glaubt man Brent Hinds’ Posting auf seinem Instagram-Account, soll es COLD DARK PLACE heißen, und laut Amazon-Listing erscheint es am 22. September als Import via Reprise Records.

New jamZ coming soon!🎶🤘🏿 A post shared by Bhinds (@bhinds) on Aug 17, 2017 at 9:14am PDT

Anfang des Jahres hatte Hinds in einem Interview erwähnt, er arbeite an einem Soloalbum namens COLD DARK PLACE, das im Juni erscheinen solle, zum Records Store Day. Jener ist allerdings im April…

In diesem überaus lustigen Interview mit Loudwire plauderte ein sichtlich desinteressierter Hinds unter anderem über Pferdewurst und seine Pläne, das neue Band-Studio abzubrennen, um die Versicherungssumme einzustreichen.