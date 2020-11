Mastodon haben 30 Demos für neues Album aufgenommen

Mastodon waren in den letzten Monaten verdammt kreativ. Und zwar haben die Progressive-Sludge-Metaller aus Atlanta reichlich neue Lieder für ihr nächstes Studioalbum komponiert. Wie Schlagzeuger Brann Dailor im Gespräch mit dem Radiosender 100.3 The X Rocks (siehe Video unten) ausgeplaudert hat, hat das Quartett rund 30 Stücke in Demoform aufgenommen. Ab Mitte November soll es dann ins richtige Aufnahmestudio gehen.

Wie gehen wir es an?

„Wir haben viel zu viel Material, was eine gute Sache ist, denke ich“, reflektiert der Mastodon-Trommler. „Aber es ist auch schwierig für uns, an diesem Punkt eine Vorauswahl zu treffen. Wir hatten so viel Zeit – wie jeder sie hat -, um kreativ zu sein und im Studio zu sein und neues Material zu schreiben. So haben wir nun ungefähr 30 Songs als Demo vorliegen und wir müssen uns auf zwölf beschränken.“

Bezüglich dessen, wie Mastodon das hinkriegen wollen, sagte Dailor: „Wir brauchen ein Wesen von Außen, dem wir vertrauen. Das muss reinkommen und sagen: ‚Dies sind die Songs.‘ Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also wird es an uns liegen, uns unsere Große-Jungs-Hosen anzuziehen und eine Entscheidung zu treffen. Aber es gibt einige verschiedene Arten, auf die wir das machen könnten. Und darüber diskutieren wir gerade. ‚Okay, all diese Lieder klingen irgendwie danach, als ob sie alle Freunde sind. Sind sie alle ähnlich. Sie haben alle die gleiche Stimmung, zeigen etwa eine unheilvollere Seite von Mastodon.‘ Diese Idee haben wir irgendwie gern. Aber es gibt auch Kracher, die wir nicht rauslassen wollen. Daher diskutieren wir, ob wir ein komplettes Doom-Album machen wollen und ein paar Monate später die Kracher einspielen und ein Kracher-Album veröffentlichen wollen. Wir müssen uns immer noch entscheiden, wie wir es angehen wollen.“

