Beim finalen Konzert von Ozzy Osbourne spielten Mastodon bekanntlich als erste Band — und trumpften dabei mit ihrer Version des Black Sabbath-Klassikers ‘Supernaut’ auf. Im Interview bei Bloodstock TV plauderten Schlagzeuger Brann Dailor und Gitarrist Bill Kelliher nun aus, dass sie gedenken, den Track auf jeden Fall aufzunehmen — in welcher Form auch immer.

Deal mit Satan

Zunächst legten Mastodon dar, wie sie überhaupt auf ‘Supernaut’ kamen. „Ich liebe diesen Song“, holt Kelliher aus. „All ihre Lieder sind großartig. Aber hier konnte ich mir nicht vorstellen, wie Tony Iommi eines Tages zur Probe kommt, sagt ,Ich habe ein gutes Riff, das müsst ihr euch anhören!’, das Riff spielt — und dafür nicht seine Seele verkauft hat. Der Teufel gab ihm dieses Riff. Als wir gesehen haben, dass es noch niemand ausgewählt hatte, dachten wir: ,Ja, lasst uns das machen!’“

Daraufhin ergänzt Dailor: „Ursprünglich wollte ich ‘Children Of The Grave’ machen, weil unsere Band im 6/8-Takt — dem Heavy Metal-Shuffle, den ‘Children Of The Grave’ für uns erfunden hat — lebt. Wir haben eine Menge Stücke in der Taktart, darin fühlen wir uns sehr wohl.“ Nachdem jedoch klar war, dass Lamb Of God ‘Children Of The Grave’ nehmen würden, fragte sich Brann, ob ‘Supernaut’ noch verfügbar ist. In der Folge galt es nur mehr herauszufinden, ob er gleichzeitig trommeln und singen kann.

Auf die Frage, ob Mastodon schon eine Studioversion von ‘Supernaut’ eingespielt haben, entgegnete Bill: „Noch nicht, aber wir haben schon darüber geredet. Wir müssen es machen, wir haben es jeden Abend gespielt. Live haben wir es schon ein paar Mal mitgeschnitten. Vielleicht machen wir eine Live-Version, vielleicht eine Studioversion. Wir nehmen es definitiv auf.“

