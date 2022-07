Matt Heafy & Co.: ‘Running Up That Hill’ im Metallica-Stil

auch interessant

METAL HAMMER hat zuletzt über die epische ‘Master Of Puppets’-Einlage in der vierten Staffel von ‘Stranger Things’ berichtet. Doch neben dem Metallica-Klassiker aus dem Jahr 1986 feierte in dieser Season noch ein anderer Achtziger-Hit eine Renaissance: ‘Running Up That Hill’ von Kate Bush. Nun haben sich YouTuber-Anthony Vincent, Trivium-Frontmann Matt Heafy und YouTube-Gitarrist Stevie T den Popsong vorgenommen.

Metallischer Anstrich

Allerdings sind die drei Musiker ihr Vorhaben mit einem besonderen Dreh angegangen. So interpretieren die Herren ‘Running Up That Hill’ so, als ob es ein Lied von Metallica wäre. Matt Heafy sorgt seinerseits für adäquat druckvolles und tightes Riffing, während Anthony Vincent einen coolen metallischen Gesang liefert. Das Cover plätschert auf diese Art eine Zeit lang dahin — bis gegen Ende gerade noch Stevie T um die Ecke gebogen kommt und derbe abgniedelt. Insgesamt macht die Chose durchaus Bock, wenngleich sie ein bisschen nach Standard-Trivium-Gitarrenarbeit riecht.

Des Weiteren haben sowohl Metallica als auch Kate Bush durch die Integration ihrer Stücke in ‘Stranger Things’ extrem profitiert. ‘Master Of Puppets’ stieg unter anderem in den weltweiten Spotify-Charts zeitweise in die Top 5 und schaffte es zum ersten Mal überhaupt, die Billboard Hot 100-Charts zu knacken. ‘Running Up That Hill’ dagegen überflügelt diese Ergebnisse locker. So enterte der Track weltweit wieder die Charts, schaffte es in die Top 3 der Billboard Hot 100 und in acht Ländern sogar an die Spitze der Charts. In Großbritannien blieb der Kate Bush-Song drei Wochen auf Platz 1, in Irland sogar sechs Wochen.

