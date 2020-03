Max Cavalera: Chuck Schuldiner gebühre mehr Anerkennung

Soulfly-Frontmann Max Cavalera ist großer Chuck Schuldiner-Fan. Bei einer Show in Florida am 7. März spielte Cavalera zusammen mit den Bandmitgliedern ihrer Vorband Toxic Holocaust einen Song von Death nach. In einem Interview mit That Just Happened berichtete Cavalera einen Tag später davon und erzählte unter anderem:

Weiterlesen Max Cavalera: „Dass Slayer in den Ruhestand gehen, macht mich fertig.“ Der Soulfly-Fronter und Sepultura-Mitbegründer kann sich absolut nicht vorstellen, mit der Musik aufzuhören, solange er lebt. „Ich kam gestern Nacht mit den Jungs von Toxic zusammen. Wir haben ein Cover zu Deaths ‘Evil Dead’ gespielt und es war der Hammer. Ich dachte tatsächlich, nachdem wir fertig waren: ‘Ist das gerade passiert? Das is so cool.’

Aus vielen Gründen – um Chuck für seine Kunst zu ehren. Ich finde, er bekommt nicht genug Anerkennung für das, was er für den Metal getan hat. Er war ein Pionier, ein solches Talent, ein großartiger Musiker und ein guter Mann.“

Bereits 2005 erschien auf DARK AGES – dem fünften Studioalbum der US-amerikanischen Metaller Soulfly – mit ‘Corrosion Creeps’ ein Song, der Schuldiner gewidmet war. Der Sänger und Gitarrist von Death verstarb erst vier Jahre zuvor an einem seltenen Hirntumor.