Max Cavalera ist offen für weitere Sepultura-Specials

Max und Igor Cavalera, die sich derzeit gemeinsam auf Tour befinden, um das nordamerikanische Publikum insbesondere an ihre Sepultura-Klassiker BENEATH THE REMAINS (1989) und ARISE (1991) zu erinnern, verrieten kürzlich gegenüber That Metal Interview, dass sie durchaus offen für weitere Tribute-Tourneen zu Ehren ihrer geschichtsträchtigen Sepultura-Vergangenheit wären. Neben den genannten sollen auch weitere Kultalben der Thrash-/Groove-Band wiederbelebt werden.

Zurück zu den Wurzeln

„Ich denke, es gibt einen Grund, warum diese Tourneen so erfolgreich sind. Es ist, weil viele Leute diese Songs mit der Originalstimme und dem Originalschlagzeug hören wollen", erzählte Max Cavalera. „Zurück zu MORBID VISIONS, der Black Metal-Ära. Das wäre verdammt cool. Ich liebe den rohen Charakter daran. Es ist extrem rohes Material. Es ist viel weniger ausgefeiltes, sondern irgendwie höhlenmenschliches Songwriting, aber wirklich kraftvoll. Ich würde diese Platte sehr gerne machen. Und auch SCHIZOPHRENIA und CHAOS A.D. … CHAOS A.D. war ein großes Ding für uns. Das war das Album, das die Band international bekannt gemacht hat."

Cavalera erinnerte an den globalen Erfolg von ‘Territory’, ‘Refuse/Resist’ und ‘Propaganda’. Dass eine „Chaos-Tour“ zustande kommen wird, dessen ist sich der Sänger und Gitarrist absolut sicher. „Eine Chaos-Tour würde großartig ankommen. Sie würde riesig werden“, spekulierte er. „Aber ja, ich denke, irgendwann werden wir alle Alben spielen. Denn ich bin der Meinung, die Fans wollen einfach die alten Songs hören. Und wir lieben es, das Zeug zu spielen. Für mich ist es eine Hommage an diese Platten, die für viele Leute so bedeutsam sind. (…) Ich wüsste also nicht, weshalb das nicht passieren sollte.“

