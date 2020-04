Nachdem Tool-Bassist Justin Chancellor einen Fan in Sydney antrifft, der sich kein Konzert-Ticket leisten kann, beschafft er ihm kurzerhand eine Karte.

Tool spielten kürzlich einige Konzerte in Australien. Dort steht derzeit noch eine Show an und eine weitere in Neuseeland, bevor es dann im März in den USA weitergeht. Ein Fan in Sydney hätte die Show der Progressive-Metaller fast verpasst, hätte er nicht das Glück gehabt, Bassist Justin Chancellor am Tag der Show in der Stadt anzutreffen. Nachdem der Musiker ihn fragte, ob er denn zur Show komme, ihm dieser, dass er dafür leider kein Geld habe. Daraufhin notierte sich Chancellor den Namen des Fans und organisierte ihm ein kostenloses Ticket für die Show. https://www.reddit.com/r/ToolBand/comments/f6ahdp/my_mate_met_justin_chancellor_while_walking/ Bei dem Konzert spielten Tool auch erstmals ihren…