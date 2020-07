Megadeth: Das neue Album wird „wahnsinnig progressiv“

Megadeth arbeiten derzeit bekanntlich an ihrem neuen Album. In einem Gespräch mit Metal Rules plauderte Bassist David Ellefson nun über die musikalische Richtung, in die sich das neue Material bewegt und welchem Album es sich eher annähert: dem 2016 erschienen Vorgänger DYSTOPIA oder dem etwas kommerzielleren Klangs von SUPER COLLIDER (2013).

Weiterlesen Neues Megadeth-Album hat offenbar 18 Songs Thrash Metal Megadeth sind offenbar in einen wahren Songwriting-Wahn verfallen und wollen laut Dave Mustaine eine pickepackevolle neue Platte abliefern. Ellefson dazu: „Es hat definitiv nicht die SUPER COLLIDER-Stimmung. ich denke es ist wie DYSTOPIA und sogar noch mehr. Es ist ein technisch sehr herausforderndes Album. Dave und ich sind uns einig, dass es auf diesem Album Riffs gibt, die viel schwieriger zu spielen sind, als alles auf RUST IN PEACE [1990 erschienen]. Es is ein wahnsinnig progressives Album.

Ich erinnere mich, wie ich als Kind Geddy Lee und Neil Peart etwas unmenschliches hab spielen hören. Ich hatte dasselbe Gefühlt jetzt bei unserem Album mit Dirk.“ Dirk Verbeuren ist seit 2016 fester Schlagzeuger von Megadeth und hat somit noch an keinem Material der Band mitgearbeitet. Er sitzt außerdem auch noch bei Soilwork, Scarve und One Way Mirror an den Drums. Ellifson fügte zum Sound der neuen Platte noch hinzu: „Wer Fan von DYSTOPIA ist, den wird diese Platte nicht enttäuschen.“