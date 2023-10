David Ellefson und Jeff Young werden ihre Eigenkompositionen nicht als Kings Of Thrash und zudem mit einem anderem Sänger rausbringen.

Die beiden ehemaligen Megadeth-Mitglieder David Ellefson und Jeff Young spielen bereits in der Live-Band Kings Of Thrash zusammen. Die beiden haben darüber hinaus bereits an eigenen Stücken gearbeitet. Selbige werden die Trash-Veteranen jedoch nicht unter dem Banner Kings Of Thrash veröffentlichen, sondern als eine andere Band. Dies plauderte Young in Interview mit Metal Express Radio aus. Perfekte Tonlage "Jeder sagt, dass Kings Of Thrash ein Album mit Eigenkompositionen rausbringen", beginnt der Band-Kollege von David Ellefson seine Klarstellung. "Doch es sind nicht Kings Of Thrash. Beim Megadeth-Zeug ist Chaz [Leon -- Anm.d.A.] unser Sänger. Doch beim Originalmaterial arbeiten David und ich…