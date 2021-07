Megadeth: Dave Mustaine verrät Titel des neuen Albums

auch interessant

Nun ist klar, wie das kommende Studioalbum von Megadeth heißen wird. Band-Boss Dave Mustaine hat den Titel in einem Cameo-Video für einen Fan ausgeplaudert. So wird das nunmehr 16. Opus der US-amerikanischen Thrash-Metaller auf den Namen THE SICK, THE DYING AND THE DEAD hören. Inwieweit das eine Anspielung auf die Coronapandemie sein soll, ist bislang nicht überliefert.

Musikalisches Geburtstagsgeschenk

„Hey Joe, ich wünsche einen fröhlichen 43. Geburtstag!“, meldet sich der Megadeth-Mastermind in besagtem Videoclip. „Hier ist Dave Mustaine. […] Und wenn du ganz genau hinhörst, kannst du etwas im Hintergrund hören… Schau über meine Schulter. Das ist die Pro Tools-Oberfläche mit unserem neuen Album. Wir machen gerade einen Rough Mix. Und du bekommst ein kleines bisschen davon im Hintergrund zu deinem Geburtstag zu hören. Das ist der Anfang des Songs ‘The Sick, The Dying And The Dead’, was unser Titel-Track ist.“ Des Weiteren habe Mustaine noch einen vollen Tag vor sich — er müsse noch Gesangsspuren und Gitarrensoli fertigstellen. Irgendwann in den nächsten Wochen würde die Band zudem mit der Pre-Production und den Proben für die anstehende US-Tournee beginnen.

Die ursprünglich von Dave Ellefson eingespielten Bassspuren wurden inzwischen von einem derzeit noch geheimen Bassisten neu aufgenommen. Ellefson wurde im Zuge eines Online-Sex-Skandals von Mustaine gefeuert. Anfang Juli vermeldete „Megadave“ noch folgendes: „Ich möchte mich bei euch für all die freundlichen Worte und die Unterstützung bedanken, während wir uns für die nächste Tournee vorbereiten und weiterhin nach einem neuen Bassisten suchen. Wir machen Fortschritte. Das Album wird fertiggestellt. Und wir lassen jemanden in ein paar Wochen reinkommen, um die Bassspuren, die wir hatten, zu ersetzen. Das sollte relativ schnell gehen, denn die Person, mit der wir sprechen, ist ein herausragender Bassist. Und hoffentlich wird diese Sache nach der Aufnahme weitergehen. Oder wir finden jemanden vor der Aufnahme, der dann später unser dauerhafter Mann sein wird.“

DYSTOPIA VON MEGADETH JETZT BEI AMAZON HOLEN!