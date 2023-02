Megadeth spielen mit Marty Friedman in Tokio

auch interessant

Der Saitenvirtuose Marty Friedman hat sich für ein Konzert wieder seiner einstigen Band Megadeth angeschlossen. Der 60-Jährige stand beim Konzert am 27. Februar im Budokan in Tokio zusammen mit Dave Mustaine und Co. auf der Bühne. Der Lockenkopf spielte bei drei Songs am Ende des Auftritts mit — ‘Countdown To Extinction’, ‘Tornado Of Souls’ und ‘Symphony Of Destruction’. Von Fans gefilmte Videos der Gasteinlage könnt ihr euch unten anschauen.

Brutal abgeliefert

Marty Friedman fungierte von 1990 bis Anfang 2000 als Lead-Gitarrist bei Megadeth. So ist der Wahljapaner auf den Studioalben RUST IN PEACE (1990), COUNTDOWN TO EXTINCTION (1992), YOUTHANASIA (1994), CRYPTIC WRITINGS (1997) und RISK (1999) zu hören. Auf die Frage, welches sein Lieblingsalbum von Megadeth sei, antwortete Friedman: „Wenn man mich das gefragt hätte, als ich in Megadeth war, hätte ich definitiv das jeweilige Album angeführt, an dem wir zu der Zeit gearbeitet hatten. Denn ich kann dir mit einer Sicherheit von 100 Prozent sagen, dass alles, was wir gemacht haben, als ich in der Band war, eine totales Bestreben war, unser absolut Bestes zu geben.

Und als es fertig war und wir alle fanden, dass es fertig war, haben wir es abgesegnet. Wir wussten: Es war die beste Platte, die wir machen konnten. Sie repräsentierte uns wirklich in dieser Zeitphase. Wenn ich nun auf all diese Jahre zurückschaue, muss ich sagen, dass ich nicht wirklich alles in der Genauigkeit gehört habe, wie damals, als ich in der Band war. Doch ich würde wahrscheinlich sagen, dass mein Lieblingsalbum irgendwo zwischen RUST IN PEACE und COUNTDOWN TO EXTINCTION ist. Aber meine liebste Zeit in der Band war wahrscheinlich während YOUTHANASIA und CRYPTIC WRITINGS.“

COUNTDOWN TO EXTINCTION JETZT BEI AMAZON HOLEN!

Die Setlist der Megadeth-Show in Tokio (27.02.2023):

Hangar 18 Dread And The Fugitive Mind The Threat Is Real Angry Again Soldier On! Sweating Bullets Trust Conquer Or Die! Dystopia À Tout Le Monde Countdown To Extinction (with Marty Friedman) Tornado Of Souls (with Marty Friedman) Symphony Of Destruction (with Marty Friedman) We’ll Be Back Peace Sells Holy Wars… The Punishment Due

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.