Kurz vor Tourbeginn wird Melvins-Schlagzeuger Dale Crover wegen einem Notfall an der Wirbelsäule operiert. Die Band fand aber kurzfristig einen würdigen Ersatz.

Operation an der Wirbelsäule Dale Crover, Schlagzeuger der Melvins, muss sich einer Notoperation an der Wirbelsäule unterziehen. Daher wird er leider nicht an der bevorstehenden Tour der Alternative Metal-Band teilnehmen können. An seiner Stelle wird das ehemalige Mitglied Coady Willis hinter dem Schlagzeug Platz nehmen. „Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass unser Schlagzeuger Dale Crover buchstäblich Tage vor Tourneebeginn erfuhr, dass er sofort einer Notoperation an der Wirbelsäule unterzogen werden muss, die ihn für Monate außer Gefecht setzen wird“, beginnen die Melvins in einer Erklärung, in der darauf hingewiesen wird, dass sich der 55-jährige Crover derzeit auf das Verfahren vorbereitet.…