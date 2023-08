Melvins-Drummer muss sich Notoperation an der Wirbelsäule unterziehen

Dale Crover mit Melvins im The Garage am 1. Juni 2023 in Glasgow, Schottland

Operation an der Wirbelsäule

Dale Crover, Schlagzeuger der Melvins, muss sich einer Notoperation an der Wirbelsäule unterziehen. Daher wird er leider nicht an der bevorstehenden Tour der Alternative Metal-Band teilnehmen können. An seiner Stelle wird das ehemalige Mitglied Coady Willis hinter dem Schlagzeug Platz nehmen.

„Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass unser Schlagzeuger Dale Crover buchstäblich Tage vor Tourneebeginn erfuhr, dass er sofort einer Notoperation an der Wirbelsäule unterzogen werden muss, die ihn für Monate außer Gefecht setzen wird“, beginnen die Melvins in einer Erklärung, in der darauf hingewiesen wird, dass sich der 55-jährige Crover derzeit auf das Verfahren vorbereitet.

Die Band berichtet, dass Willis „angesichts der Schwere der Situation so gut spielt, wie man es von ihm erwarten kann“ und dass der Aushilfstrommler, „der buchstäblich auf vielen Touren an Dales Seite sitzend geschult wurde“, zur Hilfe geeilt ist, damit die Tournee wie geplant stattfinden kann. Die Band-Kollegen Boris und Mr. Phylzzz befinden sich bereits auf dem Weg zum ersten Konzerttermin, was die Dringlichkeit für die Melvins, „Dale und die anderen Bands auf dem Billing sowie die Ticket-Inhaber zu unterstützen“, umso größer macht.

Ersatz war lange Zeit Mitglied der Melvins

Abschließend erklärt die Band: „Wir bitten um die Solidarität aller während dieser dunklen Zeit. Offensichtlich ist unsere Hauptsorge im Moment Dales Gesundheit. Wir tun alles Mögliche auf unserer Seite, um sicherzustellen, dass er das bekommt, was er braucht, um sich vollständig zu erholen.“

Willis war von 2006 bis 2016 Mitglied der Melvins. Diese Ära nannte sich „Big Melvins“, da er und Bassist Jared Warren, beide von der Band Big Business, Vollzeitmitglieder der Melvins waren. Während dieser Zeit blieb Crover ebenfalls am Schlagzeug, und die Band nahm mit beiden Schlagzeugern auf und tourte. In dieser Phase spielte er auf sechs Alben der Gruppe.

