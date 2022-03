Gary Holt stellt klar, dass Exodus lange Zeit nach Kirk Hammetts Abgang zu Metallica kein Riff von ihm für irgendeinen Song verwendet haben.

Detailwissen in Sachen Metallica ist immer gefragt -- speziell auch in Verbindung mit anderen Bands. So wurde Exodus-Gitarrist Gary Holt kürzlich vom ehemaligen Exodus-Frontmann Rob Dukes dazu befragt, ob Gitarrist Kirk Hammett in irgendeiner Form am Songwriting für das Debüt BONDED BY BLOOD beteiligt war, bevor er zu Metallica wechselte. Gary Holt verneinte dies. Gedächtnis eines Elefanten "Es gab Riffs, die ich geschrieben hatte, als Kirk noch in der Band war", erinnert sich Gary Holt. "Und er versuchte, sie zu bearbeiten, sie ein wenig zu verändern. Der alte Trick. 'Ich habe es ein bisschen verändert, jetzt ich bin Co-Komponist bei diesem…