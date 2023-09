Metal Church: Band-Biografie erscheint im November

Ein neues Buch über die Heavy Metal-Band Metal Church steht in den Startlöchern. Wie der Verlag NW Metalworx Books bekanntgab, soll ‘Beyond The Black: The Story Of Metal Church’, geschrieben von James R. Beach und Brian L. Naron, im November 2023 erscheinen. Darin enthalten sein sollen diverse Interviews mit aktuellen und ehemaligen Band-Mitgliedern sowie Personen aus dem Umfeld der Band wie Crew-Mitgliedern, Produzenten, Managern und Freunden sowie rares Fotomaterial.

Empfehlung der Redaktion Metal Church-Gründungsmitglied verstorben Heavy Metal Metal Church mussten in den letzten Jahren einige harte Schicksalsschläge verkraften. Nun ist auch Ex-Drummer Kirk Arrington verstorben. „1983 schloss sich der ehemalige LEWD-Gitarrist Kurdt Vanderhoof mit dem Sänger David Wayne, dem Gitarristen Craig Wells, dem Bassisten Duke Erickson und dem Schlagzeuger Kirk Arrington zusammen, um eine der härtesten Bands zu gründen, die der pazifische Nordwesten jemals hervorgebracht hat. [… ] Ausgehend von misslungenen Versuchen, in San Francisco eine Band zusammenzustellen, die sowohl die Aggressivität des Punk Rock als auch die Präzision des Heavy Metal verband, formierte Vanderhoof im US-Bundesstaat Washington schließlich eine schlagkräftige Besetzung. Schnell erlangte diese Aufmerksamkeit durch Demos und Live-Auftritte sowie ein im folgenden Jahr erscheinenden Erstling […] und erlangte weltweit Popularität.

40 Jahre später leben Metal Church weiter. Sie überstanden diverse Besetzungswechsel, eine kurze Trennung, die Höhen und Tiefen und Veränderungen der Musikszene und den tragischen Verlust zweier legendärer Lead-Sänger, touren weiterhin und machen großartige Alben unter der leitenden Hand und Leitung des Gründungs-Riff-Meisters Vanderhoof. Mit neuem Sänger und einem neuen Album im Jahr 2023 sind Metal Church bereit, ihr Erbe als einflussreiche und angesehene Heavy-Metal-Band fortzusetzen. Das ist ihre Geschichte… “

Metal Church veröffentlichten im Mai dieses Jahres mit CONGREGATION OF ANNIHILATION ihr 13. Studioalbum – und damit das erste nach dem Tod des ehemaligen Frontmanns Mike Howe. Fortan übernimmt Ross The Boss-Stimme Marc Lopes den Gesang.

