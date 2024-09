METAL HAMMER Jubiläums-Podcast #09

Die Zeit mit Tony Martin wird bei Black Sabbath oft ein wenig übersehen. Trotz allem ist der ehemalige Sänger jederzeit bereit, wieder etwas mit der Band zu machen.

Erst kürzlich fand die eher wenig geliebte Phase von Black Sabbath, in welcher der Brite Tony Martin am Mikrofon sang, wieder etwas mehr Beachtung. Vier der fünf mit ihm aufgenommenen Alben wurden mit dem Boxset ANNO DOMINI: 1989-1995 neu aufgelegt und sind zum ersten Mal digital erhältlich. Martin sprach nun in einem Interview über den Re-release und etwaige zukünftige Zusammenarbeiten mit Sabbath-Saitenmann Tony Iommi. Offen für Arbeit mit Black Sabbath „Ich wäre dabei, wenn er sich danach fühlen würde“, sagt Martin im Gespräch mit RockSverige. „Allerdings glaube ich nicht, dass Tony wirklich Lust hat. Ich denke, er ist an dem…