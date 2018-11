METAL HAMMER PARADISE 2018: Das offizielle Aftermovie

Selbst der stärkste Wirbelsturm kann diesem Slayer-Fan nichts anhaben.

Hurricane Florence hat im Südosten der USA massiv Schaden angerichtet und am Sonntag 17 Todesopfer gefordert, darunter auch zwei Kinder. Große Teile von North & South Carolina sind überschwemmt und entwurzelte Bäume sind auf Häuser gefallen und haben diese zerstört. Doch einer Person ist all das egal: Lane Pittman ist sein Name und er machte bereits von sich reden, als er zu Slayer während Hurricane Matthew munter geheadbangt hat. Und nun ist er zurück: In einem Video auf Twitter sieht man ihn in blauer Unterhose und mit der amerikanischen Flagge in der Mitte einer verlassenen Straße. Im Hintergrund läuft ‚Raining…