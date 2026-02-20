Toggle menu

METAL HAMMER Podcast Folge 123 mit Universum25 u.a.

Foto: Monroe. All rights reserved.
von
Arch Enemy und Alissa White-Gluz stellen Weichen für ihre getrennte Zukunft. Neue Live-Termine von Wacken und Iron Maiden. Universum25 im Interview. Album der Woche von Sylosis u.a. Ab sofort wöchentlich!
MH_Podcast_Bildchen_2022_BastiKatrin

Der METAL HAMMER Podcast rollt ab sofort wöchentlich am Freitag an!

Back In Black – das Metal-Update

  • Wacken feiert Jubiläum mit weltweiten Konzerten
  • Die Zukunft von Arch Enemy mit Lauren Hart und von Alissa White-Gluz mit Dani Sophia und Alyssa Day
  • Nevermore in neuer Besetzung
  • Iron Maiden kündigen ihr eigenes Festival an
  • Judas Priest-Doku: Premiere auf der Berlinale

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

🔒Affiliate link blocked. Please accept cookies to view.
auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue Universum25-Album DIE MASCHINEN WOLLEN LEBEN erscheint! METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Rupert Keplinger und Gunnar Schroeder.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 27.2.2026. Dann mit Sodom! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast

🔒Affiliate link blocked. Please accept cookies to view.
, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Gunnar Schroeder Katrin Riedl METAL HAMMER Podcast Podcast Rupert Keplinger Sebastian Kessler Sylosis Universum25
