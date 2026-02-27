Auch interessant
Back In Black – das Metal-Update
- Das Störgeräusch der Woche – neue Rubrik!?
- William Shatner („Captain Kirk“ aus ‘Star Trek’) kündigt sein Metal-Album an
- Rush kommen live nach Deutschland
- Flemming C. Lund ist jetzt fester Volbeat-Gitarrist
- Iron Maiden kündigen Doku ‘Burning Ambition’ fürs Kino an
Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest
Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:
- Rob Zombie THE GREAT SATAN
Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr
Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview
Das nächste Sodom-Re-release GET WHAT YOU DESERVE erscheint! METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Andy Brings.
So geht’s weiter
Die nächste Podcast-Folge erscheint am 6.3.2026. Dann mit H-Blockx! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, aufDeezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!
Schnitt: Dominik Winter
—
