METAL HAMMER Podcast Folge 124 mit Sodom u.a.

Podcast-FB-124
Foto: Rene Bonsink. All rights reserved.
von
Captain Kirk rockt jetzt! Iron Maiden locken mit Doku ins Kino. Rush live, und Volbeat zu viert. Sodom im Interview. Album der Woche von Rob Zombie u.a. Ab sofort wöchentlich!
  • Das Störgeräusch der Woche – neue Rubrik!?
  • William Shatner („Captain Kirk“ aus ‘Star Trek’) kündigt sein Metal-Album an
  • Rush kommen live nach Deutschland
  • Flemming C. Lund ist jetzt fester Volbeat-Gitarrist
  • Iron Maiden kündigen Doku ‘Burning Ambition’ fürs Kino an

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

🔒Affiliate link blocked. Please accept cookies to view.
auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das nächste Sodom-Re-release GET WHAT YOU DESERVE erscheint! METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Andy Brings.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 6.3.2026. Dann mit H-Blockx! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

🔒Affiliate link blocked. Please accept cookies to view.
, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


