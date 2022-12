Die Macher der ARD-Doku ‘Heavy Metal Saved My Life’ im Interview + so beknackt war das Ozzfest mit Lemmy Kilmister/Motörhead und Ozzy Osbourne im Metaverse + neue Alben von Candlemass, Disturbed, Judicator und Karg.

Back In Black – das Metal-Update Was aussah wie ein Grafikfehler, war das Metaverse Music Festival. Bei der digitalen Variante des Ozzfest buhlten Avatare von Ozzy Osbourne und dem verstorbenen Lemmy Kilmister um die Gunst der VR-Fans. Was das soll und wie „gut“ das funktioniert hat, erfahrt ihr hier. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Candlemass SWEET EVIL SUN (18.11.) Disturbed DIVISIVE (18.11.) Karg RESIGNATION (25.11.) Judicator THE MAJESTY OF DECAY (25.11.) Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet…