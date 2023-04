Mit ihrem kommenden Album INIVISIBLE QUEEN verabschieden sich Holy Moses nach mehr als 40-jährigem Bestehen. Die letzte Show steht bereits fest.

Mit ihrem kommenden Album INVISIBLE QUEEN sagen die deutschen Thrash Metal-Urgesteine Holy Moses Adieu: Eine anschließende Tour soll nach 43-jährigem Bestehen das Ende der Band besiegeln. Nun gab Frontfrau Sabina Classen das Datum und den Ort der finalen Show bekannt. Auf der Zielgeraden In diesem Jahr gehen Holy Moses ein letztes Mal auf Tour. Danach soll Schluss sein. INVISIBLE QUEEN läutet das Ende der Band ein, die mit der Platte – und diversen Live-Shows – ihren fulminanten Abschied feiert. „Meine lieben Freunde, hiermit kündige ich unsere letzte Show von Holy Moses an – am 27.12.2023 in der Markthalle in Hamburg... an diesem Tag ist…