METAL HAMMER Podcast Folge 54 mit Angus McSix

Back In Black – das Metal-Update

Gleich drei Metal-Festivals 2023 streichen die Segel. Wer betroffen ist, woran es liegt und wie die Veranstalter damit umgehen, diskutieren wir hier. Auch Nightwish ziehen sich aus dem Live-Betrieb zurück, obwohl Floor Jansen und Co. für 2024 ein neues Album angekündigt haben. Welche Folgen könnte das haben?

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

The 69 Eyes DEATH OF DARKNESS

Angus McSix ANGUS MCSIX AND THE SWORD OF POWER

Graveworm KILLING INNOCENCE

Majesty BACK TO ATTACK

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Thomas Winkler, besser bekannt als Angus McSix, vormals Angus McFife, hat gerade die ersten Auftritte seiner neuen Band gemeinsam mit Feuerschwanz absolviert. Zuvor sprach er mit METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber über He-Man (‘Masters Of The Universe’) und die Album-Story, den Produktionsprozess, Tourneevorbereitung und die edlen neuen Kostüme seiner Band.

Die nächste Folge erscheint am 5.5.2023. Zu Gast im Interview: Chris Harms über die Teilnahme am Eurovision Song Contest von Lord Of The Lost. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

