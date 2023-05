METAL HAMMER Podcast Folge 56 mit Betontod

auch interessant

Back In Black – das Metal-Update

Harte Wochen für die harte Szene: Entgegen allen Prognosen hat es für Lord Of The Lost beim Eurovision Song Contest nicht zu einem der vorderen Plätze gereicht. Fast noch bitterer: Das Bang Your Head gibt auf. Wir verneigen uns vor einer Festival-Institution, die ein großes Loch in der Open Air-Landschaft hinterlassen wird. An anderer Stelle ersteht mit dem Full Rewind ein verloren geglaubtes Kult-Festival wieder auf.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Thulcandra HAIL THE ABYSS

Elegant Weapons HORNS FOR A HALO

Immortal WAR AGAINST ALL

Vomitory ALL HEADS ARE GONNA ROLL

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Betontod veröffentlichen mit ZEIG DICH eines der deutschsprachigen Punk-Highlight des Jahres. METAL HAMMER-Autorin Tamara Jungmann spricht mit Gitarrist Frank Vohwinkel über die Produktion und Aussage des neuen Albums, das ursprünglich ZURÜCK IN SCHWARZ heißen sollte, warum die Band es nach der Pandemie umbenennen wollte und warum eine politische Positionierung heutzutage wichtiger denn je ist.

Die nächste Folge erscheint am 2.6.2023. Zu Gast im Interview: Andy Piller/70.000 Tons Of Metal. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.