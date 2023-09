Helloween-Sänger Michael Kiske leidet an einer Kehlkopfentzündung und kann daher erst mal nicht auftreten, das gaben die betroffenen Festivals bekannt.

In einem Statement in den Sozialen Medien haben das Bloodstock- und das Hellsinki Metal Festival bekanntgegeben, dass Helloween ihre Auftritte krankheitsbedingt absagen müssen. Stattdessen springen Apocalyptica in Helsinki ein, und KK’s Priest übernehmen beim Bloodstock in Derbyshire. Das Helloween-Statement Helloween schreiben in einem Statement: „Die schweren Stürme in Slowenien (unsere Gedanken sind bei den Flutopfern) und die Wolkenbrüche in Wacken konnten uns nichts anhaben – wir haben all unsere geplanten Shows gespielt und mit unseren treuen Fans gefeiert.“ Weiter heißt es: „Viel schwerer ist es jetzt für uns, euch informieren zu müssen, dass wir die anstehenden Festival-Auftritte beim Hellsinki Metal…