Alles zum ersten Kerry King-Soloalbum nach dem Slayer-Aus. Schlechte Nachrichten von Venom Inc. und Callejon. Neue Alben von Elvellon, Bloodorn u.a.

Back In Black – das Metal-Update Callejon machen weiter – aber in neuer Besetzung. Was das für Band und Fans bedeutet und auf welchen Festivals ihr Abschied nehmen könnt, erfahrt ihr hier. Unschöne Nachrichten auch von Venom Inc.: Mantas (früher bei Venom) hat einen zweiten Herzinfarkt erlitten. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Elvellon ASCENDING IN SYNERGY Pain I AM Rotting Christ PRO XRISTOY Bloodorn LET THE FURY RISE Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer…